Amiens SC - FC Chambly : un derby picard inédit en Ligue 2

Le premier derby picard entre l'Amiens SC et le FC Chambly se joue au stade de la Licorne samedi 12 décembre 2020

Le premier derby picard entre l'Amiens SC et le FC Chambly se joue au stade de la Licorne samedi 12 décembre 2020 • © Martin Lavielle / FTV

L'Amiens SC et le FC Chambly, tous deux en Ligue 2 désormais, inaugureront ce samedi 12 décembre un "derby" picard inédit dans la compétition. Les Samariens recevront les Isariens à 19h, au stade de la Licorne.

Une rencontre historique sur le papier : la première confrontation, en championnat professionnel, entre ces deux clubs que seulement 100 kilomètres d'autoroutes séparent.

Vu d'Amiens : presqu'un non-événement

Victime du confinement, l'Amiens SC a été relégué cette année en Ligue 2, après trois saisons dans l'élite. Les Amiénois ne sont plus les mêmes et peinent à la 12e place au classement, malgré un bon budget de 15 millions d'euros et un statut de "club de la capitale".

Mais leurs yeux, leurs coeurs, leurs égos, restent légitimement tournés vers la Ligue 1. Alors la confrontation avec le FC Chambly, jeune promu et lanterne rouge (20e), qui n'a jamais connu l'élite, porté par un petit budget de 7 millions d'euros... ne semble pas leur renvoyer l'image d'un véritable derby. Simplement un match de plus à remporter, contre des adversaires, certes, "difficiles à jouer".

"C'est une équipe qui vient de nulle part, qui a gravi les échelons assez rapidement, des joueurs qui ne lâchent rien, sont prêts à tout pour maintenir le club en Ligue 2... et nous on est là pour redresser la barre, redorer le blason de l'Amiens SC", résume le capitaine Alexis Blin.

Vu de Chambly : le derby comme moteur

Au contraire, les porte-drapeaux de la petite ville l'Oise - 10 000 habitants - se préparent à un événement. "Bien sûr que c'est un derby !", lance Lassana Doucouré, joueur polyvalent du FC Chambly. Ce dernier a participé (en marquant) à la seule victoire à ce jour des Camblysiens à la Licorne. C'était en 2016, en Coupe de France, deux buts à zéro.

Ce soir, le club compte bien réitérer. Faire tomber Amiens. Le voisin.

Voir l'adversaire ainsi, s'inscrire dans une démarche de derby, renforce la détermination. Même si la rencontre ne devrait pas fournir l'électricité d'un PSG-OM ou d'un OL-Saint-Étienne, dont elle n'a ni l'historique... ni le public, le match se jouant à huis clos, Covid-19 oblige.