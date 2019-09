Le match d'entraînement qui aura lieu demain face au @FCCOISE sera à huis clos total, y compris pour les médias.



Rendez-vous face à Lyon le vendredi 13 septembre ! pic.twitter.com/JY7DbuIFYt — Amiens SC (@AmiensSC) September 5, 2019

Pas de repos pour le ⁦@FCCOISE⁩ qui affrontera l’⁦@AmiensSC⁩ demain après-midi 🖤💙⚽️ https://t.co/1Y7LniqnIY — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 5, 2019

Ni public ni de médias : les tribunes du stade de la Licorne resteront vides ce vendredi après-midi. À 16h30, l’Amiens SC reçoit le FC Chambly, club de Ligue 2, pour un match amical à huis clos. "C’est une décision du coach, explique Jacques Saint-Ouen, porte-parole de l’Amiens SC. Luka Elsner souhaite profiter de ce match d’entraînement pour mettre en place des compositions et des tactiques sans risquer de les voir fuiter dans la presse".De son côté, Chambly changera ses habitudes et ne retransmettra pas le match en live sur les réseaux sociaux. Seul un résumé de la rencontre sera publié en ligne. "On respecte la décision de l’Amiens SC, précise Maxime Malovry, communicant du club oisien. Puis c’est sympa de jouer contre un club de Ligue 1, cela va aider nos joueurs en retour de blessure à se remettre en jambe avant le match contre Auxerre vendredi 13 septembre".L’Amiens SC jouera également son prochain match de la saison le 13 septembre. Face à Lyon, ce sera l’occasion de mettre en pratique les stratégies testées pendant la rencontre amicale.