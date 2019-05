Amiens SC : une marche pour le maintien en Ligue 1 organisée avant la réception de Guingamp

« En route vers le maintien » 📆Demain dès 17h à la Macu #ASCEAG pic.twitter.com/NDm8jafl1W — Tribune Nord Amiens (@TribuneNord) 23 mai 2019

Avec leur banderole "En route pour le maintien", les supporters de l'@AmiensSC y croient. "Les dernières journées décisives, on y est habitués. D'habitude, c'est pour les montées, là c'est pour le maintien. Mais ça change rien", nous confie l'une d'entre eux. @F3Picardie pic.twitter.com/7YVHEQoAB8 — Maëlys Septembre (@MaelysSeptembre) 24 mai 2019





Gagner pour s'abriter de la 18e place

Les supporters de l'@AmiensSC se dirigeront vers le stade de la Licorne. Pour accueillir le bus des joueurs aux alentours de 19h. #marchepourlemaintien @F3Picardie pic.twitter.com/ZtYZbOOzHc — Maëlys Septembre (@MaelysSeptembre) 24 mai 2019

À peine réinstallé sur la Somme, L'Homme sur sa bouée a été vêtu d'un maillot de l'@AmiensSC ! Lui aussi veut voir l'équipe se maintenir en #Ligue1 ce soir ! #ASCEAG 📸 @montchoue pic.twitter.com/jSV2Qsbyn0 — France 3 Picardie (@F3Picardie) 24 mai 2019

Plus que jamais, la victoire est primordiale ce 24 mai pour l'Amiens SC. Ce soir, alors qu'il reçoit l'En avant Guingamp au stade de la Licorne (coup d'envoi 21h05) pour le compte de la 38et dernière journée de Ligue 1, le club picard n'a toujours pas assuré son maintien dans l'élite pour l'année prochaine.Alors pour soutenir les Blanc et Noir, les supporters les plus fidèlesGrâce à cette opération "en route vers le maintien", les ultras du virage nord espèrent réunir autour d'eux le plus de spectacteurs possible avant de prendre le chemin du stade, à 18 heures, sous les chants d'encouragement. "La ville d'Amiens doit ressentir l'union sacrée autour de notre équipe pour conserver sa place dans l'élite," signale le club, dont les joueurs arriveront à 19h15 devant le stade.Une centaine de personnes a débuté la marche vers la Licorne, vers 18 heures.Aujourd'hui 17e du classement après sa défaite à Monaco, Amiens (35 points) est sur la selette et seule la victoire peut lui éviter un possible retour en Ligue 2 la saison prochaine. Caen, 18et barragiste, possède en effet seulement deux points de retard etHeureusement, l'adversaire du jour est plutôt avantageux. Guingamp, lanterne rouge qui n'a pas connu la victoire depuis huit matches (dernière victoire contre Dijon le 16 mars), se remet en plus du départ de son entraîneur Jocelyn Gourvennec cette semaine.En cas de redescente à la 18place, synonyme de barrages, l'Amiens SC devra jouer sa place dans l'élite face au vainqueur du play-off Lens-Troyes (Ligue 2) le 30 mai à 21 heures pour le match aller, puis le dimanche 2 juin à 21 heures pour le match retour.