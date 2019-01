Amiens SC : Moussa Konaté de retour sur le terrain fin janvier

Le point sur les blessés et les absents

Moussa Konaté devrait faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 "à la fin du mois," a confié Christophe Pélissier, coach du Amiens SC, à nos confrères du Courrier picard . Blessé le 27 octobre, l'attaquant sénégalais a repris le chemin de l'entraînement la semaine dernière.L'attaquant phare de l'Amiens SC, auteur de treize réalisations la saison passée et trois buts (doublé contre Reims et un contre Montpellier) cette saison avant sa blessure, n'a pas subi d'opération. Son staff a préféré une guérison par rééducation, ce qui paraît payer. Moussa Konaté devrait donc retrouver le onze picard en championnat contre l'OL, le 27 janvier, où lors du déplacement au Roazhon park le 2 février contre Rennes.À l'absence de Konaté s'joutent celles de Bongani Zungu et Quentin Cornette, blessés à un genou depuis plusieurs mois. Saman Ghoddos, absent lui aussi, est retenu actuellement avec l'équipe d'Iran pour la Coupe d'Asie aux Émirats arabes unis et sera donc lui aussi aux abonnés absents.