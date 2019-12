L'amiens SC ne parvient pas à créer l'exploit contre le PSG

Ils étaient pourtant optimistes, les Amiénois, avant d'affronter le PSG ce samedi 21 décembre. Mais ils n'ont pas réussi à déjouer les pronostics et à décrocher, si ce n'est une victoire, un nul qui aurait fait du bien au moral : l'Amiens SC s'est incliné logiquement par 4 buts à 1 au Parc des Princes.

Deux buts beaucoup trop rapides C'est à la 10ème minute que Kylian Mbappé enterre les espoirs picards de conquête. Sur un contre appliqué des parisiens - Luka Elsner avait pourtant prévenu que chaque centimètre de course compterait - le jeune prodige, qui soufflait la veille ses 21 bougies, ouvre le score sur un ballon piqué.



Déçus mais pas défaits, les Samariens tiennent bon le reste de la première mi-temps au prix d'efforts intenses et grâce à une présence solide de Régis Gurtner. Mais au retour des vestiaires, la partie se corse et à peine une minute après la reprise, c'est au tour de Neymar de creuser l'écart. À la 65ème minute, Mbappé s'offre un doublé. 3-0 : l'additon commence à être salée.



Heureusement, l'honneur est sauf : Mendoza réagit et inscrit à la 70ème minute le troisième but de l'histoire d'Amiens face au PSG. Ce sera malheureusement insuffisant et les Parisiens achèveront de tuer le match à la 85ème minute par l'intermédiaire d'Icardi.

Calendrier chargé Bon, si les supporters de l'Amiens SC espéraient un exploit, ils étaient prévenus. Le PSG est l'équipe en forme du moment, "l'une des 5 meilleures au monde" déclarait Luka Elsner avant le match. Rien d'étonnant donc à ce que le onze picard s'incline face à ce géant de Ligue 1.



Cette défaite plonge malgré tout le club en 18ème position du classement, à égalité de points avec son concurrent direct, le FC Metz, et à un point de Dijon, 16ème. Rappelons d'ailleurs que l'Amiens SC a un match de retard contre Reims, et donc potentiellement quelques points à récupérer au passage.



Cela dit, après la trêve hivernale, le club va devoir remettre très vite le pied à l'étrier avec un calendrier pour le moins chargé : cinq matchs en janvier, six en février. Reprise le 4 janvier contre Rennes pour le compte des 32ème de finale de la Coupe de France.



