Amiens SC : Oswald Tanchot succède à Luka Elsner à la tête de l'équipe picarde

Adjoint, puis entraîneur

"Oswald Tanchot est notre choix." C'est par ces mots que Bernard Joannin a officialisé la nommination du nouvel entraîneur du club, plus de deux semaines après l'éviction de Luka Elsner. "Les échanges qu'on a eus m'ont convaincu que c'était l'homme de la situation", a poursuivi le président de l'Amiens SC, coupant court au maigre suspense entretenu par le club pendant la trêve internationale.Un temps pressenti pour succèder à Christophe Pélissier, Oswald Tanchot, qui officiait alors au Havre, n'avait finalement pas été retenu pour entraîner le club picard, au profit de Luka Elsner. Il avait rejoint l'Amiens SC cet été en tant qu'adjoint, pour remplacer Abder Ramdane. Par un jeu de chaises musicales, le voici promu entraîneur de l'ASC, secondé par Romain Poyet, ex-adjoint lui aussi de Luka Elsner.Le nouveau duo, qui assurait l'intérim en attendant que le club acte sa décision, a donc tout à faire pour sauver l'Amiens SC d'un début de saison laborieux. Aux commandes contre Caen, le 3 octobre dernier, ils avaient offert à l'équipe samarienne un visage plus séduisant, malgré une défaite sévère au vu de la performance réalisée.Avec une seule victoire en six matches, l'ASC stagne dans le bas du classement de Ligue 2, en 17position. Ce samedi, les Picards recevront Grenoble, le deuxième du championnat, à 19h. Une entrée en matière difficile pour le nouvel entraîneur.