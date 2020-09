L'Amiens SC remercie son entraîneur Luka Elsner

À ce sujet, la rédaction vous recommande Qui est Luka Elsner, le nouvel entraîneur de l'Amiens SC ?



De nombreux départs

Il était arrivé en juin 2019 au secours de l'Amiens SC, qui venait de se séparer de Christophe Pélissier, l'homme de la montée en Ligue 1. Luka Elsner a été remercié par la présidence du club picard ce 28 septembre, après une entame de saison peu glorieuse pour l'équipe, après une relégation en Ligue 2 la saison précédente. Le club a annoncé dans un communiqué que l'intérim serait assuré par Romain Poyet et Oswald Tanchot.Le match nul contre les promus palois a été fatal au tacticien franco-slovène. Quinzièmes de Ligue 2, les Amiénois cumulent en cinq journées une seule victoire (1-0 contre Nancy le 22 août) pour deux nuls et deux défaites, et ont été auteurs de deux buts.Depuis la reprise cet été, Luka Elsner a dû adapter son onze aux nombreux départs, notamment ceux de Serhou Guirassy (Rennes), Gaël Kakuta (Lens), Thomas Monconduit (Lorient), Saman Ghoddos (Brentford, 2division anglaise), Bakaye Dibassy (Minneapolis) et Stiven Mendoza, en instance de prêt pour le SCO d'Angers.La saison précédente, sous la coupe de Luka Elsner, l'Amiens SC avait réalisé une longue série sans victoire, du 2 novembre 2019 à l'arrêt de la saison le 6 mars 2020 pour cause d'épidémie de Covid-19. La victoire inaugurale de la saison contre Nancy en août dernier est ainsi la seule du club depuis près d'un an.