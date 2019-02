L'Amiens SC s'incline 2-0 face à l'Olympique de Marseille

S'il y a bien une équipe contre qui @FlorianThauvin aime jouer cette saison, c'est bien l'@AmiensSC



L'international français a fait du club picard sa victime préférée (4 buts sur 12) https://t.co/OOcrXfzrPe #OMASC pic.twitter.com/NYABdMUaiU — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 16 février 2019

64' : Les débats sont équilibrés, les amiénois font un bon match. Les deux buts du début de match laissent des regrets ...#OMASC 2-0 pic.twitter.com/VfxzqViRXn — Amiens SC (@AmiensSC) 16 février 2019

Malgré l'envie de s'éloigner le plus possible de la zone de relégation, difficile de s'imposer à l'extérieur pour les Amiénois. D'autant que les Marseillais, ce samedi, n'ont pas affiché le même visage que lors des rencontres précédentes.Revigoré depuis l'arrivée de Mario Balotelli, l'OM enchaîne sa 3e victoire consécutive après une longue traversée du désert.Prévenants, les Amiénois abordent leur match au Vélodrome avec un système très défensif, mais les Olympiens n'ont pas tardé à trouver les failles.Après un triplé au match aller, Thauvin ouvre le score avec un tir croisé du pied gauche à la 20e minute. Cinq minutes plus tard, c'est la nouvelle recrue marseillaise Mario Balotelli qui enfonce le clou. L'OM mène alors 2-0.Les Amiénois ont quelques opportunités, mais les Olympiens dominent largement en première période. "On prend deux buts sur des erreurs de concentration", reconnaît à la mi-temps, le milieu de terrain de l'ASC Eddy Gnahoré.Pas de changement en seconde mi-temps. Le score aurait pu être plus sévère si un second but de Balotelli, encore lui, n'avait pas été annulé pour hors-jeu.Les Picards repartent bredouilles et stagnent à la 16e place en attendant les matchs de ce samedi soir.