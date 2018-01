L'Amiens SC se rassure en gagnant contre Guingamp

3-1 pour l’ @AmiensSC tout va bien en tribune Est #ASCEAG ! pic.twitter.com/jI5k9AabVN — Hubert de Jenlis (@HubertdeJenlis) 20 janvier 2018

3 buts à 1 pour une rencontre que beaucoup estiment avoir été un bon match de la part des Amiénois. La feuille de match n'a subi que 2 changements par rapport à celle de mercredi face à Montpellier : Zungu et Dibassy ont été titularisés à la place de Ngosso et Cissokho.Des choix qui payent à peine quelques minutes après le coup d'envoi : à la 16ème minute, Konaté ouvre le score pour les Picards sur un penalty. Guingamp réduit la marque à la 29ème minute grâce à Marcus Coco.Konaté s'offre un deuxième but à la 79ème minute.Les Amiénois ne mènent 2 à 0 que quelques minutes puisque Bodmer, qui remplace Konaté, pousse un 3ème ballon dans les buts de l'En Avant Guingamp à la 84ème minute."Ce soir on a peut-être réalisé notre meilleur match de la saison, tant sur le plan de l'état d'esprit que sur le plan de l'organisation de jeu. C'est le match le plus abouti, on a défendu avec le ballon. Mes joueurs sont allés chercher cette victoire amplement méritée. On a gagné le match à 18, et pas à 11 plus sept. La preuve, Manzala est double passeur décisif et Bodmer est buteur. Je suis aussi très heureux pour Konaté qui fait un travail énorme. Pour une équipe traversée par les dissensions, à en croire la presse nationale, ce n'est pas si mal ! Le message qu'on a envoyé c'est que nous sommes prêts à ferrailler, à batailler jusqu'au bout. Ce sera dur de nous jouer", a confié Christophe Pelissier, l'entraîneur de l'Amiens SC à l'AFP.Un message soutenu par les supporters de l'ASC qui on explosé de joie au coup de sifflet final :