L'Amiens SC souhaite un joyeux Noël à ses supporters

L'Amiens SC vous souhaite un Joyeux Noël 🎄🎅🤶 pic.twitter.com/blg3lqyI6s — Amiens SC (@AmiensSC) December 25, 2019

Vous avez toujours rêvé de voir Christophe Jallet, Jayson Papeau, Alexis Blin ou encore Moussa Konaté chanter "Petit papa Noël" ? Vos vœux sont exaucés en ce mercredi 25 décembre.Pour fêter Noël comme il se doit, les joueurs et le staff de l'Amiens SC se succèdent face à la caméra, devant divers décors festif. Il chantent, dansent (certains tentent même des blagues) et n'oublient surtout pas de remercier leurs supporters de les accompagner toute l'année."Amis supporters, je souhaitais vous remercier pour votre soutien inconditionnel, déclare l'entraîneur Luka Elsner. J'espère que vous garderez ces bonnes résolutions pour l'année prochaine et que le stade sera toujours garni".Tout le monde se prête au jeu, dans la bonne humeur et dans l'esprit de Noël.