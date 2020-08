Amiens SC : Thomas Monconduit, figure du club, rejoint le FC Lorient

Après 155 matchs et 5 saisons sous le maillot amiénois, Thomas Monconduit rejoint le FC Lorient.https://t.co/JkeeH0D2oZ pic.twitter.com/Dng4YhPJAH — Amiens SC (@AmiensSC) August 26, 2020

Retrouvailles avec Christophe Pélissier

Cinq saisons, cent cinquante-cinq matches. C'est le bilan de Thomas Monconduit avec le maillot de l'Amiens SC. Mercredi 26 août soir, le club picard a annoncé le départ, de celui qui a été l'un des artisans des montées en Ligue 2 (2016) et en Ligue 1 (2017)."Acteur majeur des deux montées et des deux maintiens, Thomas faisait partie de l'épopée des braqueurs, et restera un joueur qui a marqué l'histoire de notre club", souligne le club dans un communiqué Thomas Monconduit quitte donc les terres picardes, pour rejoindre la Bretagne et le FC Lorient. Le milieu de terrain ne part pas en terre inconnue, puisqu'il y retrouvera Christophe Pélissier (2015-2019), ancien entraîneur d'Amiens, qui l'avait propulsé capitaine de l'équipe en 2016.Sa signature chez les Merlus pour les trois prochaines saisons, permet à Thomas Monconduit de poursuivre son aventure en Ligue 1, le club ayant été promu dans l'élite cette année.