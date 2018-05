L'Amiens SC tient tête au PSG et assure son maintien

49' (1-1) : But de l'avant-centre de l'@AmiensSC, Moussa Konaté @konatemoussap, qui trompe @AreolaOfficiel d'une frappe croisée à ras-de-terre qui prend le chemin du petit filet. #ASCPSG — France 3 Picardie (@F3Picardie) 4 mai 2018

Il y a neuf mois, presque jour pour jour, pour leur premier match en Ligue 1, les Amiénois étaient directement confrontés à l'ogre parisien.Sur la pelouse du Parc des Princes, le promu se contentait alors d'une défaite 2-0, presque soulagé que l'écart ne soit pas plus important.Aujourd'hui, et après une saison où il aura fallu se montrer combatif, les Amienois réussissent à tenir tête aux grosses équipes à l'image du 0-0 face à Monaco le 28 avril dernier.Vendredi soir, les hommes de Christophe Pélissier n'ont pas tremblé, malgré une ouverture du score en faveur des Parisiens à la 25e minute.L'ASC a su réagir en début seconde mi-temps grâce à un but de l'avant-centre Moussa Konaté.

Dominé au score une nouvelle fois par les Parisiens, après un but de Christopher Nkunku à la 65e, l'ASC revient à hauteur grâce à un doublé de Konaté à la 80e.

82' (2-2) : Doublé de Moussa Konaté !!!! L'avant-centre de l'@AmiensSC se joue de son défenseur @kimpembe_3, et trompe le gardien du @PSG_inside @AreolaOfficiel qui touche le ballon mais ne peut le détourner. #ASCPSG — France 3 Picardie (@F3Picardie) 4 mai 2018

Un score final 2-2, qui montre bien la détermination sans faille des Amiénois. "On a su être efficace offensivement parce que l'on n'a pas eu trop de situations", confie Régis Gurtner.

Interview du gardien amiénois @reggurt, encore déterminant ce soir avec plusieurs arrêts décisifs qui ont permis à l’@AmiensSC d’obtenir le nul (2-2) contre @PSG_inside #ASCPSG pic.twitter.com/hKwplDeWt8 — France 3 Picardie (@F3Picardie) 4 mai 2018

Ce match nul leur assure désormais le maintien en Ligue 1. "On a démontré que l'on avait le mental durant toute cette saison, notamment contre les équipes de haut de tableau, il n'est pas question de relâcher maintenant", ajoute le gardien de l'ASC.

Coup d'oeil sur le classement de @Ligue1Conforama à la suite de la rencontre entre le @AmiensSC et le @PSG_inside !!



Le classement complethttps://t.co/en9y4SPkCI pic.twitter.com/RaEagyC6p2 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 4 mai 2018

L'Amiens SC se positionne provisoirement à la 12e place du classement. Pour leurs deux derniers matchs de la saison, les Amienois reçoivent Metz et se déplaceront chez les Marseillais, actuellement finalistes de la Ligue Europa.