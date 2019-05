Amiens SC-Toulouse : les Picards n'ont pas encore gagné leur maintien en Ligue 1

Le maintien, ce n'est pas pour maintenant ! Malgré une presence offensive satisfaisante et une multitude d'occasions, les Amiénois n'ont pas sû se défaire de Toulouse, samedi 11 mai (0-0). Le onze picard a pilonné le but toulousain, sans jamais savoir concrétiser, face à une défense violette souvent dépassée.



Les Blanc et Noir ont lancé les hostilités dès les premières minutes. Servi à l'entrée de la surface, Mendoza signe une puissante reprise qui vient s'écraser sur la transversale de Mauro Goicoechea (10'). Lancé en contre-attaque, Gnahoré sert Monconduit avec une talonnade, qui à son tour décale Timité dans l'aile (22'). Le jeune Picard est cependant fauché par un tacle judicieux de Jullien. Les Toulousains, plutôt médiocres en défense - ils écopent de deux cartons, notamment Sidibé qui heurte violamment Mendoza - ne parviennent pas non plus à effrayer Gurtner de l'autre côté du terrain.



Déterminé à gagner trois points, l'Amiens SC remet les bouchées doubles à seconde période. Ghoddos remplace Mendoza sous les hourras du stade. L'international va rythmer la seconde partie avec ses coups de pieds arretés (54', 60', 80'). Dès son entrée, Moussa Konaté explose une défense toulousaine surpassée, mais ne parvient jamais à concrétiser (80', 85').



Le jeune Cheick Timité a lui montré qu'il peut être un élément décisif dans l'attaque picarde. Servi, seul, dans le couloir gauche, l'Amiénois a manqué de peu les cages toulousaines avec un tir en cloche un peu trop long (62'), mais aussi une contre-attaque en première période (22') stoppée nette par un tacle de Jullien.



Les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge, et Amiens (16e) devra encore attendre de rencontrer Monaco ou Guingamp pour espérer se maintenir. Pendant ce temps, ses adversaires directs Caen (19e) et Dijon (18e) ont tout deux récupéré trois points contre Reims et Strasbourg. Monaco (17e) s'est quant à lui incliné à Nîmes.