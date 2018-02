Amiens SC - Toulouse : “Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre”

Les amiénois n'ont pas trouvé la faille face à Toulouse mais ont été solides défensivement, même réduits à 10. L'Amiens SC s'offre un point important pour le maintien ! pic.twitter.com/8razyKO2mA — Amiens SC (@AmiensSC) 17 février 2018

Désormais tous les matchs vont être des combats

L'opération aurait pu rapporter plus, mais l'Amiens SC doit finalement se contenter d'un point, en signant le premier 0-0 de la saison. "Ce n'est pas une mauvaise chose, on a su être solides et intelligents pour prendre un point qui est important", souligne l'entraîneur de l'ASC, Christophe Pélissier. "Quand on ne peut pas gagner, faut savoir ne pas perdre", ajoute-t-il.Il faut dire que le scénario du match n'était pas en faveur des Amiénois. Après avoir été dominés par les Toulousains sur l'ensemble de la rencontre, Guessouma Fofana récolte un carton rouge à la 75e minute. L'ASC verrouille alors sa défense et tient bon jusqu'à la fin."J'avais demandé aux joueurs de faire preuve de solidarité, sur ça je suis satisfait de ce que j'ai vu", affirme l'entraîneur. "Désormais tous les matchs vont être des combats, quand on voit une équipe comme Toulouse, avec l'effectif qu'elle a, qui est obligée de se battre pour le maintien, on voit la difficulté de la tâche", avoue-t-il.Toujours 17e au classement, l'Amiens SC affronte Nantes samedi prochain. Un déplacement compliqué chez l'actuel 6e au classement. "On va se battre avec nos armes pour rester en Ligue 1", assure Christophe Pélissier.