L'Amiens SC victime d'une tentative de piratage bancaire

Les montants de transferts visés

Selon les informations de France Bleu Picardie, confirmées par le parquet d'Amiens, l'ASC a été la cible d'une tentative de piratage bancaire le mois dernier.Le ou les escrocs auraient tenté de dérober les recettes du club évoluant en Ligue 1. C'est en organisant le dernier match de préparation avant la reprise du championnat que le club s'aperçoit que sa messagerie électronique a été piratée.Selon France Bleu, une facture s'élevant à plus de 60 000 euros aurait été interceptée pour être redirigée vers un compte ouvert dans une banque en Espagne. Fort heureusement, les mouvements d'argent sont bloqués à temps, d'autant que la supercherie ne s'arrête pas là.Il aurait aussi été question de détourner une partie des montants des transferts de certains joueurs et notamment deux des dix millions que l'ASC a reçu suite au transfert du milieu de terrain Tanguy Ndombele à Tottenham. Une plainte a été déposée par l'Amiens SC le 31 juillet dernier, une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée. Selon le parquet d'Amiens, les investigations - menées à l'international - pour retrouver le ou les escrocs présumés prendront un certain temps.