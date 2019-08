Amiens SC : victime d'un virus, Prince-Désir Gouano sera forfait contre Toulouse

La nouvelle est cruelle pour l'Amiens SC. Son capitaine et titulaire inconstesté Prince-Désir Gouano a manqué l'entraînement et été admis à l'hôpital, mercredi 28 août, pour une infection virale, rapportent nos confrères du Courrier picard . Le défenseur de 25 ans sera éloigné des terrains pour une durée indéterminée, mais manquera logiquement le déplacement à Toulouse ce samedi 31 août (coup d'envoi à 20 heures).Prince-Gouano sera éloigné des terrains pour une durée indéterminée. Celle-ci deviendra plus précise lorsque le joueur recevra les résultats de ses analyses en fin de semaine et sera fixé sur la gravité de son infection.Déjà amputée de Bakaye Dibassy, exclu face à Nantes pour une semelle, la défense amiénoise devra faire avec l'absence d'un autre pilier contre Toulouse. 16e provisoire du championnat avec 3 points glanés face à Lille et deux défaites (Nantes et Nice), l'Amiens SC devra rééquilibrer sa balance samedi au Stadium pour cette 4journée de Ligue 1.Là-bas, les hommes de Lukas Elsner étaient repartis avec trois points (0-1, but de Blin) en novembre 2018 à l'aller, avant de concéder le nul à la Licorne (0-0) en mai.