À Amiens, la section handi-sport du club de tir attire de plus en plus de monde

À Amiens, la section handi-sport du club de tir attire de plus en plus

Émilie Montcho, Benoît Henrion et Nicolas Duchet ; avec Frédéric Mortier, vice-champion de France de tir à la carabine position debout ; Frédéric Tondellier, membre d'Amiens Tir ; Bernard Bossut, Président d'Amiens Tir ;

En fauteuil, malvoyants... Les handicaps sont divers dans le club de tir d'Amiens mais en aucun cas un problème. Frédéric pratique le tir depuis maintenant 30 ans. Malvoyant, il se repère grâce à des sons aigus et graves pour viser. "On a besoin de s'entraîner pour garder une certaine forme. Et puis ça motive... Quand on est dans sa bulle de tir, on oublie presque qu'on est une personne en situation de handicap", témoigne Frédéric, vice-champion de France.Le club a investi dans des rampes d'accès ou encore des fauteuils adaptés. Aujourd'hui, la section handisport accueille 21 tireurs, soit un quart des effectifs.