Amiens : sept personnes présentées à un juge après une intervention du RAID

Que s'est-il réellement passé, le lundi 30 mars, dans cet immeuble du quartier Pierre-Rollin d'Amiens ? Peu après 20h30, dans les parties communes, un homme âgé de 21 ans est pris pour cible et touché par une balle dans la cuisse. C'est un proche qui le conduira directement à l'hôpital. "Ses jours ne sont pas en danger", précise le procureur de la République d'Amiens, Alexandre de Bosschère, dans un communiqué.L’intervention des forces de police, puis du RAID de Lille, ont permis en deux temps d’interpeller le lendemain sept personnes, dans deux quartiers de la ville. Et surtout de faire une découverte d’importance dans deux appartements perquisitionnés. Dans ces logements vides au moment où les policiers font irruption, ils vont découvrir des produits stupéfiants, des armes et du matériel laissant penser à un trafic d’importance. Dans le détail, livré par le procureur d’Amiens : "près de 400 grammes de cocaïne, plus de 250 grammes d’héroïne, 500 grammes de résine et 31 grammes d’herbe de cannabis", ce à quoi s’ajoutent "3 armes de poing, des cagoules, diverses munitions, et une machine pour compter les billets."Après 48 heures de garde à vue, les sept personnes mises en cause ont été présentées à un juge. De son côté, le parquet a requis leur placement en détention provisoire, et ouvert une information judiciaire pour tentative d'homicide, trafic de stupéfiants, association de malfaiteur en vue de commettre un crime et enfin, pour détention illégale d'armes.