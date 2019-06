Amiens : Stephen Ogari chez les hommes et Mélanie Doutart chez les femmes remportent la Jules Verne

Les 5 premiers coureurs chez les hommes :

3e Jules Verne pour l'Amiénoise

Les 5 premières coureuses chez les femmes :

Pour revoir également le 5 km mixte :

Rendez-vous annuel des amateurs de course à pied, la Jules Verne, anciennement l'Amiénoise, propose deux parcours de 5 et 10 km en plein cœur du centre-ville d'Amiens.Si certains sont là pour le plaisir, d'autres visent la performance. Ainsi, chez les hommes, c'est le Kenyan Stephen Ogari qui s'impose en 31 minutes et 11 secondes. Le vainqueur de la Transbaie 2018 annonce la couleur à quelques jours de la prochaine édition.Il est suivi par un autre coureur bien connu à Amiens, Menad Lamrani, vainqueur l'an passé de la Jules Verne. Le jeune algérien s'illustre depuis quelques années dans de nombreuses courses. En mars dernier, il avait, à ce titre, obtenu l'autorisation de la préfecture de se faire délivrer son titre de séjour après avoir été menacé d'expulsion.1. Stephen Ogari2. Menad Lamrani3. Antoine Dubreucq4. Jean-Jacques Trogneux5. Brahim ZouaouiChez les femmes, c'est Mélanie Doutart qui obtient la première place sur le 10 km en 36 minutes et 12 secondes. C'est la 3e fois que l'Amiénoise remporte la Jules Verne. "Au début je ne pensais pas gagner quand même, parce que je savais que ma concurente était costaud, je me suis dit alors qu'il fallait que je la joue stratégique", a confié la coureuse à l'arrivée.1. Mélanie Doutart2. Nassima Sabour3. Kheira Belmediouni4. Louise-Marie Thevenin-Lebran5. Florence Brimans