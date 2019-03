Amiens : suivez l'avancée des grands travaux du Musée de Picardie

Les travaux du Musée de Picardie à Amiens , fermé au public depuis juillet 2017, devraient se poursuivre jusqu'à l'automne 2019., le plus important de son histoire.Il s'agit de, fermé en 2008, et de. Les travaux prévoient aussi la mise en accessibilité de tout le bâtiment construit au 19ème siècle. Le pavillon Maignan, fermé depuis des décennies et qui abritait des locaux techniques, devient le nouvel accueil du musée, qui comprendra une librairie-boutique, et donnera sur un jardin.Le projet architectural prévoit également une extension moderne et accueillera un auditorium, une salle pédagogique, des bureaux. En tout, ce sontqui sont mobilisés pour les travaux.…un vaste programme documenté sur le site internet du musée , que les intéressés peuvent également suivre sur la page Facebook , ou lors deCes visites de chantier ont pour objectif de présenter les aspects techniques des travaux selon leur avancement et de faire. Les différents artisans qui œuvrent sur le chantier rencontrent les visiteurs afin de leur expliquer leur métier.À l’intérieur, la salle de la Société des Antiquaires de Picardie, entièrement vidée, vit la première rénovation de son histoire. Au premier étage, les parquets sont restaurés, notamment la marqueterie de la rotonde de l'Impératrice, et les décors peints d’origine dégagés et restaurés par des spécialistes.Quant aux collections, elles sont conservées à plus de 50% à l'intérieur du bâtiment, ou sont prêtées à d'autres musées . Elles alimentent également des expositions organisées hors-les-murs À l’extérieur, l’extension est en cours de construction, la maison Moitié est désormais reconstruite, le terrassement des différents jardins est entamé.