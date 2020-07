Amiens : les supermarchés Match verbalisés pour une campagne d'affichage publicitaire sauvage

Les affiches de l'enseigne commerciale, le lundi 27 juillet • © Boris Granger / FTV

Infraction au code de l'environnement

Le code de l'environnement interdit formellement tout affichage à but lucratif sur les espaces d'affichage libre. • © Boris Granger / FTV

Une amende pouvant s'élever à plusieurs milliers d'euros

Vous les avez peut-être remarquées, disséminées en plusieurs endroits de la ville d'Amiens : depuis une semaine environ, des affiches publicitaires aux couleurs des supermarchés Match ont pris place sur certains espaces dédiés à l'affichage libre. Une stratégie commerciale discutable puisque la collectivité, par l'intermédiaire de sa police municipale, vient d'engager une procédure administrative contre l'enseigne de grande distribution.Les autorités ont été alertées ce vendredi 24 juillet, date à laquelle elles ont pris contact avec la société. Réponse de l'intéressée : elle n'avait pas connaissance de cette campagne publicitaire et elle s'engage à tout nettoyer. La chaîne de supermarché, qui compte deux magasins à Amiens, avait jusqu'au soir du lundi 27 juillet pour retirer sa réclame, sous peine de sanctions. Mais voilà, ce mardi 28 juillet au matin, les affiches étaient toujours là.Conformément au code de l'environnement, qui interdit toute publicité à but lucratif sur les espaces d'affichage libre, la police municipale a procédé au recensement des différents encarts pour rédiger un procès verbal et lancer une procédure administrative. La société devra s'acquitter d'une amende ainsi que des frais de nettoyage engagés par la mairie."Le montant de la contravention est chiffré par l'officier du ministère public, explique Stéphanie Lugrin, directrice de la police municipale. Il y a des circonstances aggravantes, notamment le fait que ça soit perpétré par un commerce et non par un particulier." L'amende que la société devra régler à la ville d'Amiens peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros."Ce genre d'infraction est franchement assez peu fréquent, poursuit-elle. On le voit souvent dans le cadre d'événements organisés par des cinémas ou pour des spectacles qui ignorent la réglementation et qui retirent leurs publicités dès qu'on les avertit." Contacté par notre rédaction, la société Match n'a pas donné suite.