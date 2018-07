Amiens et le Tour de France, une histoire vieille de 86 ans

Le 14 juillet, étape-reine. Les 181 kilomètres que vont parcourir les coureurs du Tour de France entre Dreux et Amiens ce samedi seront les plus regardés après ceux de montagne ou les Champs-Elysées. La ville s'apprête à accueillir les cyclistes et la caravane pour la vingtième fois à l'arrivée ou au départ. Leur dernier passage remonte à 2015, avec une victoire d'étapeau sprint entre Arras et Amiens.Les liens entre la ville et le Tour sont anciens : le 30 juillet 1932, Amiens accueillait pour la première fois la vingtième étape. Il faudra ensuite attendre 30 ans pour que l'événement se reproduise. En 1962, Rudi Altig, coéquipier de, se distingue entre Bruxelles et Amiens.Mais par la suite, ses habitants ont pu assister à plusieurs reprises aux exploits des stars de la discipline : victoire deen 1999 (les Picardset Jimmy Casper sont respectivement huitième et onzième), passage du "cannibale" Eddy Merckx en 1970 et 1971... Bon nombre de supporters picards espèrent cette année qu'sera le premier à franchir la ligne d'arrivée.