Amiens vibre au son des cornemuses ce week-end

Les commémorations du centenaire de la Grande Guerre se poursuivent à Amiens en musique avec les United Pipers for Peace . Près de 400 joueurs de cornemuse sont présents tout le week-end. Ils déambulent dans les rues par groupe deUn pipe band compte 6 à 25 cornemuses, de 3 à 10 caisses claires, d'un à 4 ténors et 1 basseCe samedi, 19 groupes se sont rassemblés pour un "", un final vibrant d'émotion sur le parvis de la cathédrale.Parmi eux, sont présents les Samarobriva pipes and drums Huntly and district pipe band , The Lone pipers band, Pipe band du Val de Somme Cornemuseux d'Hombleux ...Ils sont venus de France, d'Ecosse, de Belgique, d'Angleterre ou même d'Allemagne avec un objectif commun,. A l'époque, les pipers déstabilisaient l'ennemi allemand au son des cornemuses et des caisses claires. Ils montaient au front tambour battant et c'est ainsi qu'ils vont revenir défiler ceavant de donner un