Amiens : victoire du cycliste Arnaud Démare au critérium Jean-Renaux

La différence au sprint

Et de trois pour Arnaud Démare. Après ses victoires en 2012 et 2017, le Picard s'est imposé facilement lors de cette 38e édition du critérium Jean-Renaux."C'était une course difficile, j'avais encore le grand prix de Plouay dans les pattes, donc c'était bien usant, mais c'est des courses qui sont courtes heureusement", a-t-il réagit.À Amiens, le coureur cycliste, vainqueur d'étapes du Tour de France et du Giro, est comme chez lui. "J'ai des amis et de la famille qui sont venus, la plupart me connaissent depuis les cadets ou les minimes, donc forcément on reconnaît des visages que l'on a côtoyé depuis longtemps", nous confiait-il avant la course.Absent du Tour de France, Arnaud Démare ne comptabilise cette année qu'une victoire majeure, celle du Tour d'Italie. Ce critérium à Amiens sonne comme une bouffée d'air."Ça s'est bien attaqué, avec des gros rouleurs, avec l'homme du pays Corentin Ermenault et Benoît Cosnefroy, mais j'ai su faire la différence au sprint", déclare-t-il tout sourire.Prochaines courses pour le Picard, la Brussels Cycling Classic et le grand prix de Fourmies ce week-end, avant d'entamer le Tour de Slovaquie mi-septembre.