Un ancien du lycée Saint-Martin d'Amiens primé aux Bocuse d'Or Europe

Belle performance pour l'équipe de France du Bocuse d'Or vendredi 16 octobre ! Davy Tissot, chef des Saisons, restaurant gastronomique à Ecully (métropole de Lyon), Arthur Debray, ancien élève du lycée hôtelier Saint-Martin à Amiens et le coach Yohann Chapuis ont remporté le Prix du meilleur plateau au Bocuse d'Or Europe à Talinn (Estonie).Face à seize autres candidats, les Français avaient 5h35 pour réaliser un plateau composé d’une préparation contenant des cailles estoniennes et un plat de poisson entouré de garnitures uniquement végétales.Créé en 1987 par Paul Bocuse, le Bocuse d’Or est une compétition gastronomique autant que sportive entre nations. L’évènement réunit vingt-quatre jeunes chefs qui doivent, réaliser une série de plats en public en 5h35. A l’issue de deux journées d'épreuves, un jury, composé de grands chefs du monde entier.Prochain objectif pour l'équipe de France : la finale du Bocuse d'Or qui se déroulera à Lyon en 2021 et décernera le Bocuse de Bronze, d’Argent et d’Or. Lors de la dernière édition en 2019, le Danemark s'était imposé pour la deuxième fois dans l’histoire devant la Suède et la Norvège.