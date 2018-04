Un rassemblement de soutien est prévu le 31 mai devant le tribunal d'Amiens, jour du procès de six militants de la Confédération Paysanne. Ils seront jugés pour dégradations et démontage de la salle de traite de la ferme des 1 000 vaches à Drucat près d'Abbeville.Les faits imputés aux six prévenus remontent à 2013 et 2014. Le mouvement paysan a décidé d'organiser le jour du procès une journée de mobilisation contre l'industrialisation de l'agriculture avec des débats, des témoignages de producteurs et productrices ainsi qu'un concert.