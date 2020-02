À Amiens, le Musée de Picardie lance un appel au don de photos

Le 1er mars, le Musée de Picardie va rouvrir ses portes après plusieurs années de travaux. Désormais, l'entrée principale ne se fait plus rue de la République mais dans le pavillon Maignan, au 2 rue Puvis-de-Chavannes, où un parvis a été créé.Pour ce grand jour, le musée cherche à collecter des photographies de particuliers prises lors d'une visite au musée, que ce soit peu avant les travaux ou bien avant encore. Ces archives qui raconteront l'histoire des visiteurs, seront exposées dans la chapelle, rebaptisée "le salon des visiteurs", dans lequel sera installé un café, des sièges confortables, des livres ou encore des vidéos.Vous pouvez partager vos clichés sur la page Facebook du Musée ou les envoyer à mon-musee@amiens-metropole.com Le 1er mars, l'entrée sera libre de 8 à 20 heures.Pour en savoir un peu plus sur ce vaste chantier, rendez-vous en avril 2020 dans l'émission "Des racines et des ailes" consacrée à Amiens, sur France 3.