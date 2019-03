Après l'Inde en 2018, le chef amiénois Éric Boutté va préparer un “dîner à la française” au Pérou

Le 21 mars prochain, Goût de / Good France , la plus grande manifestation au monde qui célèbre la gastronomie française dans plus de 150 pays, revient pour la 5ème édition.En reprenant l'idée des " dîners d'Epicure" d'Auguste Escoffier en 1912, Goût de / Good France mobilise les chefs du monde entier et les ambassades pour sevir, le même jour, des dîners "à la française". Pour composer le menu, ils doivent respecter la structure d'une repas à la française en quatre actes autour des produits de saison et respectueux de l'environnement : apéritif enrichi, une entrée, un ou plusieurs plats, du formage et/ou un dessert, le tout accompagné de vins et de champagnes français.Tous les restaurateurs peuvent s'inscrire à l'événement.Éric Boutté, chef de l'Aubergade à Dury, près d'Amiens, s'était rendu à New Delhi, en Inde, l'an dernier. Il a ainsi pu partager son savoir-faire, ses produits et surtout concocter un grand repas à l'ambassade de New Delhi pour représenter l'excellence de la gastronomie des Hauts-de-France.

Pour cette 5ème édition, Éric Boutté se rend au Pérou. C'est la première fois que l'ambassade de Lima participe à l'opération. Il n'a pas hésité une seule seconde à répondre présent lorsqu'il a été appelé. Le chef picard a le goût du voyage et du partage.

Ces voyages permettent de s'imprégner d'un pays différemment. On rentre tout de suite dans le quotidien des gens. On découvre une autre cuisine. Il y a toujours un moment réservé à la découverte des produits.

Les locaux veulent montrer que c'est mieux chez eux mais c'est sain. Il n'y a pas de rivalité.

De retour d'Inde, Éric Boutté est revenu avec de nouvelles senteurs et des valises remplies d'épices.

En Inde, c'était un gros repas. Cette année, c'est plus confidentiel. Juste une cinquantaine de personnes, l'équipe de l'Ambassade.

Le menu du 21 mars est déjà défini mais Éric Boutté ne rentrera que le 25 mars car parallèlement au Goût de/ Good France, se tient au Pérou la quinzaine de la francophonie. À cette occasion, le chef prolongera l'expérience en proposant une carte française dans un hôtel.



En 2018, 3500 restaurateurs ont participé au Goût de / Good France dans 152 pays. 8 000 personnes étaient reçues dans 156 ambassades.