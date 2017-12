Faire du sport le 25 ou un autre jour, on a l'habitude

Après le réveillon, retour à l'entraînement pour les Gothiques d'Amiens !

Intervenants: Mario Richer, Coach des Gothiques ; Jérémie Romand attaquant - France 3 Picardie - Reportage de Christelle Sivatte et Emilie Montchaud. Montage de Cédric Delangle

Ils ont bien profité du 24 décembre, mais à deux jours d'un match contre Strasbourg à domicile, les Gothiques d'Amiens ont tout intérêt à"On travaille autant le bas du corps que le haut du corps, les abdominaux, le gainage et puis un peu de cardio afin de faire descendre le surplus qu'ils ont mangé hier" explique leur coach, Mario Richter.Et le menu du jour a été plutôt bien accepté. "Faire du sport le 25 ou un autre jour, on a l'habitude" note l'attaquant Jérémie Romand. Ce qui les chagrine, "c'est plus le côté 'pas faire les fêtes de Noël en famille'"Et ce ne sont pas les seuls à éliminer le foie gras et les huîtres : ce matin, les joggers étaient bien nombreux dans les parcs d'Amiens.