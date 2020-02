Après son match nul face au PSG, l'Amiens SC garde “confiance et espoir pour la suite”

Ne pas se relâcher

Un match nul mérité

📊 La bonne opération de l'@ogcnice et du @nimesolympique à la suite de ce multiplex de la J25 ! 👍



📰 Le compte rendu de ce multiplex ➡️ https://t.co/3BNj8OkLF4 pic.twitter.com/Qxake8CXxW — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 15, 2020

"Je ne sais même pas quoi dire après un match comme ça", lance le gardien amiénois Régis Gurtner. Les qualificatifs manquent il est vrai. Incroyable, exceptionnel, héroïque... et pourtant l'Amiens SC n'a pas gagné ce samedi 15 février face au PSG. Mais ce match restera vraisemblablement dans les annales."Pour tout vous avouer, je ne m'attendais pas à mener 3-1 à la mi-temps", reconnaît l'entraîneur de l'ASC, Luka Elsner en conférence d'après-match. Peu s'attendait effectivement à un tel scénario et pourtant les Amiénois livrent une prestation parfaite grâce à un pressing haut et efficace.Les Parisiens encaissent les coups durant toute la première période. Le choc. "Je sais que pour vous c'est tout a fait normal de gagner tout le temps, mais voilà on a eu une demie heure où on n'était pas concentrés, c'est la vie, c'est le foot", s'emporte l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel à la fin de la rencontre.Malheureusement pour les Aménois, le PSG, qui joue son 8e de finale aller en Ligue des Champions mardi , a su renverser le jeu. Un but juste avant la mi-temps et trois autres sur corner. "Je l'avais dit avant le match, avec eux c'est toujours au moment où tu te sens bien qu'il se passe des choses négatives", confie l'entraîneur de l'ASC."Ces trois buts de Paris c'est incroyable, on ne peut pas prendre des buts comme ça à ce niveau. Trois corners, presque les mêmes quasiment, il va vraiment falloir qu'on se penche là-dessus", réagit le milieu de l'Amiens SC Alexis Blin.Malgré ce dénouement (match nul 4-4), le coach de l'Amiens SC reste serein. " J'aurais été déçu de repartir avec une défaite après un match comme celui-ci. Dans la manière dont on a joué, dans l'investissement de chacun, la solidarité, le fait de ne pas abdiquer, je nous ai trouvés en continu et c'est une grande force. Il y a peu de monde qui puisse dire qu'on a pas mérité ce point", estime Luka Elsner. "Cela me donne beaucoup de confiance et d'espoir pour la suite, mais en même temps notre plus gros défi est de rester les pieds sur terre."Car l'objectif désormais et d'engranger des points et de sortir de cette zone de relégation. Après Marseille, Lyon, Monaco, Paris, l'Amiens SC a su tenir tête aux gros du championnat et pourtant n'a pas gagné un match depuis novembre. Il serait tant de changer la donne. "Ce match laisse beaucoup d'espoir pour les 13 autres à venir, surtout à domicile il faudra rentrer dans ce mode là que ce soit Paris ou une autre équipe", a déclaré confiant Regis Gurtner. Prochain rendez-vous à Strasbourg samedi 22 février.