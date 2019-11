Avec une victoire (1-0) contre Brest, Amiens “dans le bon tempo” en Ligue 1

VICTOIRE ! Celle-ci elle fait du bien !

3 points gagnés au bout d'un match intense ! L'ASC est maintenant 9ème. ⚡️#ASCSB29 pic.twitter.com/kwlDb0NEyg — Amiens SC (@AmiensSC) 2 novembre 2019

L’Amiens SC confirme l'embellie. Trois jours après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, les Picards sont parvenus ce samedi 2 novembre à briser une série de deux nuls en championnat, grâce à une victoire décrochée à domicile face à Brest (1-0) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 Les hommes de Luka Elsner sont parvenus à mettre la pression d’entrée de match. Un penalty sur une faute de Ludovic Baal créait une première occasion, manquée, pour Serhou Guirassy dès la 2minute. A la fin de la première période, l’ASC dominait la rencontre, grâce à un but de Juan Otero, le premier de la saison en Ligue 1 pour le Colombien. Le score se maintiendra malgré plusieurs occasions brestoises au retour des vestiaires.« Au niveau comptable, on est dans le bon tempo mais rien n'est acquis, a réagi Luka Elsner. On ne réfléchit pas au classement même si on savait qu'une défaite aurait été terriblement frustrante après nos derniers résultats nuls. On a montré de belles valeurs ce soir en ne prenant pas de but même si on a souffert en deuxième période. On a eu peur de perdre, c'est ce qui nous a fait reculer. Mais nous sommes en apprentissage, on ne peut pas être virevoltant à chaque match. »Cette quatrième victoire de l’Amiens SC permet au club de rejoindre provisoirement la 10place du classement. Le club affrontera Rennes dimanche prochain.