De l'argent pour les volleyeurs amiénois en finale de la Coupe de France

Finale Coupe de France de Volley

Intervenants : Jean-Patrice Ndaki Mboulet, Capitaine de l'Amiens Métropole Volley-Ball ; Ali Nouaour, Entraîneur de l'Amiens Métropole Volley-Ball - Equipe : SIVATTE Christelle, ARRIGNON Jérôme, DESGARDINS Fabien

Malgré leur défaite 3 - 0 face à Saint-Jean d'Illac, les volleyeurs amiénois sont fiers de leur parcours. C'est même une belle performance pour cette équipe qui ne joue en élite que depuis deux ans.Face à l'équipe girondine, déjà croisée cette saison en championnat, les Amiénois ont disputé un match très serré en trois sets. Ali Nouaour, l'entraîneur est fier de ses joueurs : "Quand on regarde le match, on n’est pas ridicule. On les tient. C’est très serré. Il n'y a pas 2 points d’écart à partir du 2e temps mort technique. On a du mal à revenir et en face il y a une très belle équipe".Malgré cette défaite, les Amiénois gardent le moral. Ce 14e trophée reste une fierté partagée avec les supporters venus en nombre à Paris. Ce n'est pas tous les jours, qu'ils peuvent encourager leurs joueurs en finale de Coupe de France.