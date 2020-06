VIDEO. “Arrestation de vie”, le clip percutant du rappeur amiénois Taï Z contre les violences policières

"Monsieur l’agent c’est pas contre vous... / Mais un tas de sang coule / Disons que je dois lever le carton rouge avant que ça parte en couilles..." C'est à la manière d'une lettre ouverte que Taï Z a choisi de s'attaquer à un sujet à la fois sensible et brûlant d'actualité.



Touché pas le meurtre de George Floyd à Minneapolis, dont la vidéo de l'interpellation a enflammé la toile, le jeune rappeur de 20 ans a posté sur ses réseaux un son intitulé "Arrestation de vie". Dans le clip, on le voit mettre à terre un policier blanc et appuyer son genou contre sa nuque, en référence à la façon dont Floyd a perdu la vie. "Ce clip, c'était la meilleure manière pour toucher un maximum de gens et faire passer le message", explique-t-il. "C'est un sujet trop important, je voulais que ça atteigne tout le monde, que ce soit sur tous les téléphones et toutes les tablettes, et pour ça, il fallait des images choc."

"On savait qu'on pourrait être critiqués ou que ça pourrait être mal interprété, mais pas du tout. On a eu des très bons retours, parce qu'il n'y a aucun message de haine dans le texte."

Et c'est réussi. En moins de 48 heures, la vidéo a déjà été vue plus de 155 000 fois sur Instagram et largement partagée sur les autres réseaux. "Je ne m'attendais pas à autant de vues d'un coup", admet-il. "Mais j'en suis ravi. Des policiers m'ont même envoyé des messages pour me dire bravo ou merci."

Dans le sillon des voix qui s'élèvent depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux comme dans les manifestations initiées par le comité Justice pour Adama, le texte relate les craintes de certaines populations face à la police. "Estime-toi heureux, si ils ne t'insultent que d’imbécile / Vous voyez de qui je parle ? / Bien sûr que vous voyez / Ceux qui nous respectent pas, ceux qui nous ont jamais vouvoyés."

Positionnement politique

En s'adressant à un policier fictif, il met en exergue ce qui, d'après lui, est le cœur du problème. "On sait que tous les policiers ne sont pas racistes ou violents, mais ces pratiques sont inacceptables. On est arrivés à un stade ou certains ont peur de la police, et où des policiers ont peur de certains citoyens. On est à l'opposé du principe basique qui dit que la police doit protéger et servir." Il voit là un dialogue rompu qui ne peut avoir que des conséquences négatives. "Il n'est même plus question de gentils ou de méchants, mais d'interrogations non élucidées, de points noirs, trop de choses qui n'ont pas été réglées et qui ont mené à de l'incompréhension et de la haine. Chacun des deux camps à des choses à reprocher à l'autre, c'est sans fin s'il n'y a pas de discussion sérieuse à ce sujet en France, mais aussi au sein même de la police."

Un positionnement politique tranché que seuls ceux qui le suivent de près le savaient capable de prendre. "J'avais déjà écrit sur le sujet, même si ça a eu moins de visibilité. Aujourd'hui, on entend plus trop ce genre de messages dans le rap français, on voit beaucoup d'egotrip et de divertissement." Les puristes auront d'ailleurs reconnu l'instrumental, emprunté au collectif "11'30'' contre les lois racistes" crée par des figures majeures du rap français en 1997 après le durcissement des lois sur l'immigration. "Je n'étais même pas né quand ce morceau est sorti, mais je voulais montrer que ce rap n'est pas mort."

On trouve d'ailleurs dans le texte des références aux émeutes qui ont à plusieurs reprises des jeunes aux forces de l'ordre, et à la fameuse phrase lancée par Nicolas Sarkozy qui parlait de "nettoyer la racaille au kärcher" lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, des événements très présents dans le rap des années 90 et 2000.