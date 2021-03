Arrivé de Bretagne, Gérard Le Stang est nommé évêque d'Amiens

Par nomination du pape, Gérard Le Stang est devenu le nouvel évêque d'Amiens. Le Breton de 57 ans, originaire du Finistère, remplace Mgr Olivier Leborgne, transferé à Arras en septembre 2020.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Monseigneur Leborgne, évêque d'Amiens, devient évêque d'Arras

Le nouveau prélat d'Amiens a longtemps exercé dans sa Bretagne natale, où il occupait la fonction de prêtre pendant 31 ans. Ordonné en 1990 à Quimper, Gérard le Stang a longtemps exercé dans le diocèse de Quimper et Léon - diocèse du Finistère - avant d'être curé de la paroisse nouvellement créée de Notre-Dame-du Folgoët-Abers-côte-des-Légendes (Finistère). C'est la première fois qu'il occupe la cathèdre d'évêque.

Cette nomination, je l'ai reçue comme un choc : je suis resté sans voix pendant quelque temps. Elle ne m'a pas vraiment surpris mais ça m'a sidéré. Lorsque le nonce m'a appelé, j'étais en train de contempler un coucher de soleil en Bretagne. Je me disais « qu'on est bien ici, que c'est beau ». Et tout de suite après, je me suis dis qu'il fallait prendre un nouveau départ. Mgr Gérard Le Stang, à la chaîne KTO

Grande joie de vous annoncer que le #papeFrançois a nommé, samedi 20 mars 2021, Mgr Gérard Le Stang, évêque du diocèse d’Amiens, @Eglise80. Jusqu’à présent, Mgr Gérard Le Stang était curé de la paroisse Notre Dame du Folgoët - Abers - Côte des Légendes, dans le Finistère. pic.twitter.com/R1ckiHcSar — Église Catholique (@Eglisecatho) March 20, 2021

"C’est une nouvelle qui nous réjouit, car nous connaissons les qualités humaines et pastorales de Gérard, confie à l'annonce de la nomination l'évêque de Quimper et Léon, Mgr Laurent Dognin. Nous sommes sûrs qu’il mènera le diocèse d’Amiens avec le cœur et la vitalité de pasteur qu’il a manifestés comme prêtre depuis 31 ans dans les diverses responsabilités qu’il a assumées dans le diocèse, mais aussi dans la province de Rennes et l’Église de France."

Le nouvel évêque sera ordonné le 13 mai en la cathédrale d'Amiens, indique la chaîne catholique KTO.