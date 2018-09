Cela fait 101 jours que les salariés de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel font grève et campent nuit et jour devant l'établissement, Route de Paris. Ce mardi 25 septembre a enfin lieu la table ronde qu'ils ont tant réclamé à l'ARS (Agence Régionale de Santé), pour obtenir plus de moyens humains et financiers. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et des patients qui finissent par en pâtir.La dernière réunion avec l'Agence Régionale de Santé a été très tendue puisque des grévistes de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel ont été expulsés des locaux de l'ARS, c'était le 14 juillet dernier.