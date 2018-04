L'ASC craque dans les derniers instants face à Lyon

55' : Exceptionnel arrêt de Gurtner !!! Sur une tête de Marcelo, le gardien repousse sur sa ligne !#OLASC #RegisOnFire — Amiens SC (@AmiensSC) 14 avril 2018

On jette une œil sur le classement à la suite du multiplex de la J33 de @Ligue1Conforama ! Ce championnat sera intense jusqu'au bout !!



Le classement complet https://t.co/en9y4SPkCI

Tous les résultats https://t.co/Fnp0jb3o3V pic.twitter.com/6Znp9wsiTV — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 14 avril 2018

"On voulait aller un peu plus loin dans nos intentions, mais entre ce que l'on veut et ce que l'on peut il y a une énorme différence", avoue l'entraîneur amiénois Christophe Pélissier en fin de rencontre.S'attaquer au géant lyonnais, actuellement 3e au classement de Ligue 1, n'était pas une mince affaire. Pourtant, les Amiénois partent décomplexés. Pas question d'imposer un système purement défensif pour l'entraîneur de l'ASC. "Rester derrière aurait été contre-productif", a -t-il expliqué.Malgré un but de Mariano Diaz à la 30e minute, l'ASC joue son jeu et résiste, notamment grâce à de magnifiques arrêts de son gardien Régis Gurtner.Malheureusement, les Amiénois n'arrivent pas à tenir la distance et craquent en fin de rencontre en prenant successivement deux buts de Memphis Depay (83e) et Bertrand Traoré (85e).En attendant les matchs de ce dimanche, l'ASC est actuellement 14e au classement.