Pour assurer son maintien en Ligue 1, l'Amiens SC mobilise ses supporters

Il reste 3 matchs, 3 finales. 2 se joueront à domicile.

Et ça commence ce samedi à 20h face à Toulouse.



L'Amiens SC peut faire un grand pas vers le maintien en cas de succès, et c'est grâce à vous qu'on va le faire !



Billetterie en ligne : https://t.co/pXdSZZeXZx pic.twitter.com/0PdYd74qRF — Amiens SC (@AmiensSC) 6 mai 2019

Notre reportage à Amiens (Somme)

Pour assurer le maintien, les joueurs de l'Amiens SC comptent sur leurs supporters

À trois journées de la fin du championnat, le sort de l'Amiens SC n'est pas encore fixé. Le club, 16e de Ligue 1 avec 34 points, n'a pas encore collecté assez de points pour assurer son maintien dans l'élite la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, les joueurs de Christophe Pélissier ont appelé, sur les réseaux sociaux, leurs supporters à se mobiliser pour ces derniers matches décisifs.À cette occasion, le club a organisé une séance d'entraînement ouverte au public. De fervents supporters ont répondu à l'appel. "Je viens de l'Aisne, j'ai fait une heure et demi et route, confie un adepte de l'ASC. Je les suis depuis qu'ils sont en National. Je suis même allé voir le derby picard Amiens-Beauvais (le 19 février 2011, NDLR)"Pour maintenir le moral des troupes lors de l'entraînement le club a mis les petits plats dans les grands. Les joueurs doivent être motivés pour récupérer un ou plusieurs points lors de la réception de Toulouse (15avec 37 points). "On en a manqué que deux. L'ambiance est de plus en plus intense au fil des matches parce qu'on se rapproche de la fin. Et on est installés à côté du kop, donc c'est encore plus intense !" remarque Cécile Marquant, supportrice de l'ASC. Observation confirmée par le coach picard. "Depuis quelques matches, on sent un engouement, toute une ville, une région derrière l'équipe. Les joueurs le resentent et ça leur permet de se transcender."Le maintien en Ligue 1 se jouera d'un rien : Amiens n'est qu'à 4 points de Caen, 18et barragiste. Après Toulouse (15), les Picards se déplaceront à Louis-II contre Monaco, 17e avec 33 points et enfin Guingamp, la lanterne rouge avec 25 points. "La chance qu'on a, c'est que ces équipes qu'on a derrière nous, elles ne gagnent pas non plus, note le milieu offensif Eddy Gnahoré. On sait qu'on doit prendre une victoire pour se maintenir, et on la prendra le plus rapidement possible pour se mettre à l'abri et partir en vacances tranquille !"