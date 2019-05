Ils m'ont dit : "Il va falloir partir, ils vont écrouler Mozart". Alors là, nous on n'y croyait pas ! Quand on a vu la grande pancarte devant le gardien, j'ai dit : "C'est une blague, là !". Ben non, ça n'était pas une blague.

Astrid : "Faut arrêter, Mozart c'est pas non plus Chicago !"

"Mozart est à nous", une web-série documentaire sur le quartier Nord d'Amiens



Découvrez un portrait en vidéo chaque mardi et vendredi, du 23 avril au 11 juin 2019

"Mozart est à nous", livre les regards des habitants et acteurs de terrain sur les mutations du quartier Nord d'Amiens, et notamment la démolition programmée de la barre "Mozart".

Une web-série documentaire de portraits illustrés en vidéo, photos ou dessins, réalisés par Flora Beillouin et Quentin Obarowski, avec l'association CARMEN à Amiens.

9 étages, 15 entrées, un château d’eau qui la distingue entre mille : la barre Mozart est l’un des emblèmes du quartier Nord d’Amiens. Vouée à la destruction à l’horizon 2020, elle ne compte plus qu’une soixantaine de logements occupés.

Derrière les portes, il reste encore des voix, des visages pour témoigner de trajectoires singulières, de quêtes d’identité, d’exils. Ce sont celles des habitants, artistes, médiateurs, bailleurs, ou architectes qui accompagnent ce changement... Peu à peu ces voix forment un choeur, ces visages une fresque qui, érigée sur les vestiges de la mémoire collective, interroge les années à venir.

Plus d'infos sur le projet : http://canalnord.org/mozart

Les auteurs :

Flora Beillouin est journaliste freelance. Elle a fait ses armes au service société de L’Humanité. Installée à Lille, elle coordonne le Labo 148, une agence de production audiovisuelle menée par les jeunes de la métropole lilloise, et poursuit d’autres activités journalistiques et artistiques au sein du collectif La Friche.

Quentin Obarowski a intégré en 2013 l’association amiénoise Carmen, après s’être formé aux techniques du montage vidéo et suivi la formation de la section cinéma à faculté des Arts d’Amiens. Il partage son temps entre l’université, des collaborations professionnelles dans la région et des projets personnels de documentaires.

Depuis 1984, l’association CARMEN est basée dans les quartiers Nord d’Amiens. Utilisant la vidéo comme outil de médiation sociale, elle vise à mettre en forme une expression jusqu’alors inaudible dans le paysage local. Aujourd’hui, l’association poursuit son but dans quatre dimensions : l’intervention sociale par l’image, l’éducation aux médias et à l’information, la production documentaire et la formation des professionnels.

Crédits :

Interprétation musicale : Olivier LEBRA pour le « Concerto pour piano No 21 Andante » de Wolgang Amadeus Mozart

Photographie : Marie-Paule NÈGRE et Marc PATAUT

Archives : INA et CARMEN / Canal Nord