Un atelier d'écriture pour se préparer au Prix de littérature en picard 2019

Une langue issue du latin

Chti ou picard ?

"Ecrire en picard, ch’est point la mer à boère !"

Participer au Prix de littérature en picard édition 2019 , c'est bien, encore faut-il maîtriser la langue. L'Agence régionale de la langue picarde propose un atelier d'écriture à la Maison Jules Verne à Amiens. Il sera animé par, directeur de l'Agence et chargé de cours de la langue et la littérature picarde à l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV). Il abordera les questions telles que celles des graphies à adopter, des outils existants (dictionnaire, lexique, méthodes), comment traduire les termes abstraits ou toutes autres difficultés propres à la langue. L'atelier est gratuit. Rendez-vous ce mardi 18h à la Maison Jules Verne. Renseignements à l'Arlp au 03.22.71.17.00Comme l'indique l'Agence régionale de la langue picarde, le picard est reconnu par le ministère de la Culture comme l'une des 75 langues de France, comme le breton ou l'alsacien. Il est partagé par les cinq départements qui composent la région des Hauts-de-France.En revanche, il n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation nationale comme une langue susceptible de pouvoir bénéficier d'un enseignement.qui était parlé dans la Gaule occupée par les Romains. Lorsque vers l'an 400, les Francs venus de l'est, sont venus remplacer les Romains, ils ont apporté leur langue plus proche de l'allemand et leur accent.Le chti et le picard désignent la même langue. Le mot chti a été inventé pendant le Grande Guerre pour désigner les Poilus qui parlaient picard. Il est utilisé aujourd'hui pour désigner les différentes variétés de picard utilisées dans le Nord et le Pas-de-Calais.Le Prix de littérature en Picard 2019 a pour thème "la mer". Il s'adresse à tous ceux qui écrivent en picard, donc comme il est expliqué plus haut, il est ouvert aux picard, chti, chtimi, rouchi etc...Nouvelle, poésie, roman, conte ou théâtre, la langue picarde est écrite aujourd'hui par près de 400 auteurs. Ce concours est l'occasion de montrer la richesse de la création littéraire en picard.à : Agence régionale de la langue picarde, Prix de littérature en picard, 4 rue Lamarck, 80000 AMIENS - FRANCE.