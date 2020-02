Athlétisme : Maëlly Dalmat, licenciée à Amiens, sacrée championne de France juniors à la longueur

S'il y avait une Picarde à suivre ce week-end c'était peut-être Maëlly Dalmat. Une affirmation bien évidemment, plus facile à appuyer maintenant que la Cotterézienne, licenciée au Amiens UC est auréolée du titre de championne de France juniors de la longueur en salle, mais passons. Concentrons-nous sur l'essentiel, car la jeune fille a fait très fort ! Avec un saut à 6,45 mètres, Maëlly Dalmat a non seulement décroché le sacre samedi dans le Stadium de Miramas où se déroule la compétition, mais elle s'est aussi adjugée le record des championnats."L’objectif était de battre mon record personnel, ce qui a été fait. Je ne pensais pas sauter aussi loin. J’ai pourtant eu la sensation que mon premier essai (ndlr : celui à 6,45 m) était le plus nul techniquement. Les “40“ étaient un cap à passer", partageait l'athlète après le concours dans des propos rapportés sur le site de la fédération française d'athlétisme.