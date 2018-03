Au CHU d'Amiens, un robot intelligent contre le cancer

Reportage : Sophie Crimon, Jérôme Arrignon et Stéphane Picard ; avec Florence Bertier, physicienne médicale ; Stéphanie Neel ; Docteur Alexandre Coutte, oncologue-radiopthérapeute ; Christophe Arniaud ;

Lorsqu'on a un cancer il y a trois traitements possibles : la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Le CHU d'Amiens fait partie des trois hôpitaux français à s'être doté de CyberKnife, un robot doué d’une intelligence artificielle.Le robot délivre des rayons à desSon ciblage très précis permet d’utiliser des doses d’irradiation beaucoup plus élevées qu’avec un appareil standard de radiothérapie.Et ce sont justement ces fortes doses qui permettent de réduire les séances et d'Un changement de taille par rapport à la radiothérapie conventionnelle, qui ne dure queIl n'y a que 15 machines de ce type en France. Coût de l'appareil :