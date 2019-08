Tout au long de l'été, l'Etablissement Français du Sang invite à la mobilisation

10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France

Somme :

Friville Escarbotin : lundi 19 août de 14h à 19h, salle Edith Piaf

: lundi 19 août de 14h à 19h, salle Edith Piaf Abbeville : mercredi 28 août de 14h à 18h30 à la salle des fêtes

: mercredi 28 août de 14h à 18h30 à la salle des fêtes Auxi le Chateau : mercredi 7 août de 13h30 à 18h à la salle des fêtes

: mercredi 7 août de 13h30 à 18h à la salle des fêtes Doullens : jeudi 8 août de 13h30 à 18h30 à l'espace culturel

: jeudi 8 août de 13h30 à 18h30 à l'espace culturel Beaucamps le Vieux : jeudi 29 août de 14h à 18h à la salle des fêtes

: jeudi 29 août de 14h à 18h à la salle des fêtes Plachy-Buyon : vendredi 16 août de 14h à 18h30 à la salle polyvalente

: vendredi 16 août de 14h à 18h30 à la salle polyvalente Doullens : jeudi 8 août de 13h30 à 18h30 à l'espace culturel

: jeudi 8 août de 13h30 à 18h30 à l'espace culturel Péronne : lundi 12 août de 10h à 18h à l'espace Patrick Dupond

: lundi 12 août de 10h à 18h à l'espace Patrick Dupond Rivery : lundi 26 août de 15h à 18h30 au pôle culturel Jean Cayeux

: lundi 26 août de 15h à 18h30 au pôle culturel Jean Cayeux Amiens : vendredi 30 août de 12h30 à 18h place Gambetta

Oise :

Crèvecoeur le Grand : lundi 12 août de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes

: lundi 12 août de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes Breteuil : lundi 26 août de 14h à 18h30 au centre Jules Verne

: lundi 26 août de 14h à 18h30 au centre Jules Verne Bresles : mardi 27 août de 14h30 à 18h30 à la salle polyvalente Robert Gourdain

: mardi 27 août de 14h30 à 18h30 à la salle polyvalente Robert Gourdain Mouy : lundi 5 août de 15h00 à 18h30 à la salle des fêtes Alain Bashung

: lundi 5 août de 15h00 à 18h30 à la salle des fêtes Alain Bashung Nogent sur Oise : samedi 3 août de 8h30 à 12h salles Bodrelot et Charpentier

: samedi 3 août de 8h30 à 12h salles Bodrelot et Charpentier Chambly : jeudi 29 août de 14h à 19h au gymnase Aristide Briand

: jeudi 29 août de 14h à 19h au gymnase Aristide Briand Lamorlaye : mercredi 28 août de 14h à 18h30 au foyer culturel

: mercredi 28 août de 14h à 18h30 au foyer culturel Senlis : mercredi 7 août de 14h à 19h au centre de rencontre de l'obélisque

: mercredi 7 août de 14h à 19h au centre de rencontre de l'obélisque Crépy en Valois : mercredi 21 août de 14h à 19h au foyer accueil médicalisé La Sagesse

: mercredi 21 août de 14h à 19h au foyer accueil médicalisé La Sagesse Compiègne : mercredi 14 août de 14h à 19h à l'annexe de l'hôtel de ville

: mercredi 14 août de 14h à 19h à l'annexe de l'hôtel de ville Compiègne : samedi 24 août de 8h30 à 12h à l'annexe de l'hôtel de ville

: samedi 24 août de 8h30 à 12h à l'annexe de l'hôtel de ville Noyon : mardi 20 août de 14h à 19h à la salle du Chevalet

Aisne :

Soissons : mercredi 7 août de 12h à 19h à l'espace Simone Veil

: mercredi 7 août de 12h à 19h à l'espace Simone Veil Château Thierry : mardi 6 août de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à la salle du Château

: mardi 6 août de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à la salle du Château Laon : mardi 13 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h au centre social Le Triangle

: mardi 13 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h au centre social Le Triangle Chauny : vendredi 23 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h à la salle espace Rabelais

: vendredi 23 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h à la salle espace Rabelais Vervins : vendredi 16 août de 9h à 13h à la salle polyvalente

: vendredi 16 août de 9h à 13h à la salle polyvalente Guise : lundi 5 août de 13h30 à 18h30 à la salle des fêtes

: lundi 5 août de 13h30 à 18h30 à la salle des fêtes Bohain en Vermandois : jeudi 22 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la salle Le Royal

: jeudi 22 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la salle Le Royal Saint-Quentin : mercredi 21 août de 12h30 à 18h au Palais de Fervaques

Amiens, 6 place Parmentier

Saint-Quentin, 8 rue de Bellevue

L'opération " #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! " lancée par l'Etablissement Français du Sang (EFS) a permis de renouveler les stocks. Mais l'été, l'EFS enregistre une baisse de fréquentation des collectes liée aux départs en vacances des donneurs.L'effet canicule n'a pas arrangé les choses. Des points de collectes mobiles ont donc été organisés un peu partout dans la région et notamment sur le littoral.Les besoins de produits sanguins sont en augmentation depuis une quinzaine d'années. Ils se sont accrus de 29% entre 2002 et 2012.Ils sont indispensables au quotidien, que ce soit pour des secours d'urgence, des interventions chirurgicales, des maladies du sang ou encore des cancers. Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner un million de malades par an.Pour rappel, la durée de vie des produits sanguins est limitée à 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges, d'où l'importance de donner régulièrement.À ce jour, aucun médicament de synthèse n'est capable de se substituer au sang humain.Voici la liste des lieux de collectes mobiles et dates où les ​donneurs sont attendus entre le 3 et le 31 août :Par ailleurs les maisons du don restent ouvertes tout l'été :Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h, jeudi de 11h à 19h et samedi de 8h à 13h.Ouvert lundi, mardi et vendredi de 9h à 17h, jeudi de 11h à 19h et samedi de 8h à 13h.​​​​​​​