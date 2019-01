L'Aubergade à Dury perd son étoile au guide Michelin

DIRECT : la cérémonie est à suivre en cliquant sur le lien ci-dessous

Une proportion inédite de femmes cheffes

Deux nouvelles récompenses

Parmi les grands perdants de l'édition 2019 du guide Michelin, l'Aubergade . L'information a été révélée par Gilles Pudlowski , célèbre guide gastronomique avant même que la cérémonie ne commence à Paris.Éric Boutté a appris son métier auprès de grands chefs comme Jean Delaveyne, Joël Robuchon ou encore Jean-Marie Lorain. C'est en 2002, qu'il a repris L'Aubergade à Dury. Avec sa femme Anne-Gaëlle, il décide de faire connaître les produits de sa région, plus particulièrement de la baie de Somme, qui inspira Jules Verne, et des Hortillonnages les jardins flottants d’Amiens.Il était le seul chef étoilé de la Somme.Pour cette nouvelle édition française, les inspecteurs du Michelin "ont réussi à dénicher des talents dans tous les coins de l'hexagone" avait souligné à l'AFP, Gwendal Poullennec, le tout nouveau directeur international du guide Michelin, soucieux de "continuer à faire évoluer le guide avec son temps".L'une des grandes nouveautés dans ce guide 2019, devrait venir de la "proportion inédite de femmes cheffes" sur le podium, après des années de polémique sur leur quasi-absence. Deux femmes seulement figuraient parmi les 57 nouveaux étoilés en France en 2018.L'édition 2019 sera aussi l'occasion de valoriser "les métiers de l'ombre" en créant un nouveau prix récompensant le service et un autre la sommellerie. Enfin, une récompense sera attribuée pour la première fois à un chef à la démarche durable.Malgré les critiques et les polémiques dont le guide Michelin fait rélgulièrement l'objet, le guide rouge reste une référence dans le monde de la gastronomie.