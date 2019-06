Autisme : à l'école élémentaire, 6 unités ont ouvert à Amiens et accueillent des enfants autistes

La stratégie gouvernementale sur l'autisme, annoncée en avril 2018, a donné lieu à un "important travail souterrain ces derniers mois, qui ne montre pas de résultats très concrets, mais qui était nécessaire", avait indiqué en avril Claire Compagnon,déléguée interministérielle pour l'autisme.La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées Sophie Cluzel et Claire Compagnon avaient alors dressé un premier suivi de ce plan doté de 344 millions d'euros sur cinq ans. Il prévoit notamment de renforcer les unités d'enseignement pour autistes à la maternelle (180 unités en plus des 112 existantes, dont 30 à la rentrée prochaine).À l'école élémentaire, six unités ont ouvert à Amiens, Dieppe, Sainte-Geneviève-des-Bois, Toulouse et Vaulx-en-Velin et Albi. Dix autres ouvriront à la rentrée. On estime à 600 000 le nombre d'autistes adultes en France, et à 100 000 le nombre d'enfants.Le 6 juin dernier, Sophie Cluzel avait visité l'école Louise Michel à Amiens, dans le quartier Etouvie, l'établissement accueille 17 enfants autistes, 10 en enseignement élémentaire et 7 en classe maternelle. Des enfants qui bénéficient d'une inclusion scolaire et partagent même le quotidien des autres enfants comme la cantine et la récréation. La secrétaire d'Etat avait déclaré lors de son passage à Amiens à nos confrères de France Bleu Picardie que le modèle amiénois est une "pépite". Un exemple à suivre au niveau national.Invitée sur Europe 1 le 2 avril 2018, à l'occasion de la Journée mondiale des troubles de l'autisme, la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel avait déclaré qu'en matière de politique d'autisme, "la France se trouve loin derrière de nombreux pays de l’OCDE". Sophie Cluzel avait également expliqué vouloir "déplacer le centre de gravité du médico-social vers l'école pour faciliter le parcours de vie des personnes".