L'avenir en question au salon de l'étudiant d'Amiens

Un salon et des stands ​

Universités, grandes écoles, Bac+3+5

BTS, BTSA, préparation aux concours paramédicaux

Orientation

Europe et international

Emploi Formation Alternance

Vie de l’étudiant.e

Rencontres avec des professionnels

Innovation recherche

Des rencontres et des conférences​

Université ? Grandes écoles ? BTS ? Alternance ? Autant de questions auxquelles les représentants de la formation supérieure de l'académie d'Amiens peuvent répondre. Rassemblés à Mégacité pendant 3 jours jusqu'au 27 janvier, ils attendent la visite 28 000 visiteurs.Le Forum du lycéen à l'étudiant fête ses 30 ans cette année. Le salon est devenu le rendez-vous incontournable des jeunes qui doivent préparer leur avenir.Depuis le 22 janvier, les lycéens peuvent saisir leurs voeux sur la nouvelle plateforme d'admission dans le supérieur, Parcoursup . En se rendant au salon, ils peuvent obtenir plus de renseignements sur les stands.Le forum est organisé en huit espaces thématiques :

Au programme :

Jeudi 25 janvier 2018

11h30 - 12h : L'Australie. Intervenant : Olivier Charpenay, Université de Western Australia.

13h45 - 14h15 : "ERASMUSSEZ-VOUS"!. Témoignages d'étudiants européens et internationaux. Intervenants de l'Université de Picardie Jules Verne et Erasmus Student Network.

14h30 - 15h15 : Etudier dans un cégep au Québec. Intervenant : Gaëtan Faucher, Cégeps Québec.



Vendredi 26 janvier 2018

10h45 - 11h15 : Etudier et/ou travailler en Finlande et en Suède, effectuer un séjour linguistique ou un stage en entreprise. Intervenant : Erik Hemming, Université de Mariehamn Finlande.

11h30 - 12h00 : "ERASMUSSEZ-VOUS"!. Témoignages d'étudiants européens et internationaux. Intervenants de l'Université de Picardie Jules Verne et Erasmus Student Network.

13h15 - 14h15 : L'Europe t'emmène plus loin. Intervenants : Centre Europe Direct Picardie et Concordia.

14h30 - 15h : Etudier et/ou travailler en Bulgarie, effectuer un séjour linguistique ou un stage en entreprise. Intervenante : Julieta Velichkova-Borin, Université de Sofia Bulgarie.

Jeudi et vendredi à 10h, 11h, 13h et 14h

Jeudi : 10h15 et 14h

Vendredi : 10h15 et 14h

Samedi : 11h15, 13h30 et 16h15

Jeudi uniquement à 15h

Samedi à 11h, 13h et 15h.

"Les métiers de l’ingénieur.e et les filières scientifiques, techniques et technologiques" avec M. Coureau, président de l'association Ingénieurs et scientifiques de France. Durée : 1h.Accès à l'enseignement supérieurComment formuler ses voeux et tout comprendre de la nouvelle procédure de pré-inscription ParcourSup.CGPME avec M. Didier FABRE, délégué régional CGPME Picardie Les bonnes raisons de postuler dans une PME ne manquent pas, mais peut-on y faire carrière et avoir des perspectives d'évolution professionnelle?"Les métiers de l’ingénieur.e et les filières scientifiques, techniques et technologiques" avec M. Coureau, président de l'association Ingénieurs et scientifiques de France. Durée : 1h.