Avertisseur sonore obligatoire : qu'en est-il des bus Nemo amiénois ?

Pensées émues pour les proches de la victime. Je pense aussi au conducteur, qui doit être terriblement choqué.



Je demande que les Nemo soient équipés d’un système sonore émettant un léger bruit artificiel, comme c’est le cas pour les voitures électriques. @ametis_info https://t.co/jHzdHigsQG — Hubert de Jenlis (@HubertdeJenlis) 28 juin 2019

Un élu départemental d’Amiens et un seul,décidément sans vergogne, a osé utiliser le drame survenu ce jour à des fins politiciennes,en faisant de surcroît montre de son ignorance quant aux signaux sonores des bus Nemo.C’est juste honteux et minable — Alain Gest (@Alain_Gest) 28 juin 2019

Nous sommes conformes bien avant l'entrée en vigueur de la réglementation.

Rappel de la législation

Amiens Métropole n'a pas attendu le 1er juillet 2019 pour équiper ses bus Nemo d'un avertisseur sonore. "Le bruit est comme celui de la Zoe" précise Frédéric Charley, directeur général adjoint d'Amiens Métropole en charge du Bus à Haut Niveau de Service."Il fait une sorte de vibration de 90 décibels et en plus de ce dispositif, les chauffeurs actionnent une sorte de gong quand il ya une densité de piétons importante, là où la vitesse est très faible, entre 5 à 28 km/h" ajoute-t-il.La question de ce signal sonore s'est posée après l'accident survenu la semaine dernière. Une femme est décédée après avoir été percutée par un bus Nemo avenue du général de Gaulle, alors qu'elle traversait les voies réservées aux bus.Le conseiller départemental LREM d'Amiens Sud, Hubert de Jenlis, s'était inquiété de savoir si les bus Nemo étaient équipés de ce système d'alerte.La réponse d'Alain Gest, président LR d'Amiens métropole ne s'est pas faite attendre et lance le débat.La réponse du directeur général adjoint, Frédéric Charley met fin à la discussion :Depuis le 1er juillet 2019, la législation européenne oblige les véhicules hybrides et électriques nouvellement immatriculés d'émettre un signal sonore quand il roule à moins de 20 km/h.Cette règle ne concerne que les véhicules de quatre roues ou plus. Les scooters et les trottinettes électriques ne sont donc pas concernées. Pour les autres qui roulaient jusqu'ici sans le système, ils doivent ajouter des petits haut-parleursCe système d'avertissement nommédoit produire un son basé sur le bruit des moteurs à combustion, les accélérations et les décélérations jusqu'à 20 km/h. Il ne peut pas être désactivé manuellement.Selon les constructeurs, l'usager peut personnaliser le son de sa voiture. Ainsi, Jaguar propose un bruit de soucoupe volante, Renault des bruits de salon de massage zen, ou encore Volkswagen un bruit de calèche pour son combi.Ce projet de loi remonte à 2013. L'objectif était notamment d'améliorer la sécurité des usagers de la route vulnérables en milieu urbain, piétons, cyclistes et personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle ou auditive. En 2014, le Parlement européen approuve la législation exigeant que le système d'alerte acoustique du véhicule devienne obligatoire pour tous les nouveaux véhicules électriques et hybrides. Après la publication de cette nouvelle réglementation, une période de transition de cinq ans a été accordée pour sa mise en oeuvre.