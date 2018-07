Baccalauréat en Picardie. Un taux de réussite en légère augmentation

Le département de la Somme en tête

L'Oise et l'Aisne en légère baisse

Graphiques indiquant les résultats, l'évolution et les mentions pour les lauréats du bac dans l'académie d'Amiens Résultats du bac session 2018 académie d'Amiens / © Source : rectorat © Source : rectorat d'Amiens © Source : rectorat d'Amiens





La Picardie augmente son taux de réussite en 6 ans



Le point sur les filières

Les bacheliers décrochant une mention

Les élèves de terminales de la session de rattrapage 2018 ont découvert ce matin leurs résultats du Bac. Sur les 18 400 candidats ayant obtenu le diplôme du baccalauréat en 2018, 2123 viennent de l'obtenir lors de cette session de rattrapage, toutes filières confondues.Au total, la Picardie obtientde réussite cette année.La Somme est le seul des trois départements picards à gagner des bacheliers avec 86,6 %, c'est + 2 points par rapport à 2017.Ces résultats 2018 le place en tête de notre région, alors que l'Oise détenait jusque là cette première place.L'Oise, département le plus peuplé de la Picardie voit le nombre de candidats ayant obtenu le baccalauréat sensiblement diminuer avecde taux de réussite , -0,6% par rapport à 2017.Le même constat est à établir dans l'Aisne qui décroche la 3ème place avec 85,9% et perd 0,5% points.Malgré la sensible hausse observée lors de cette session 2018, on observe une réelle évolution du taux de réussite au bac dans l'Oise en six ans. On passe decette année.Même évolution dans l'Aisne en quelques années. L'Aisne fait un bond deEnfin, la Somme avait obtenulors de ces résultats 2018.Les filières de Lettres, Langues et Economie progressent d'environ 2 points. La filière Scientifique diminue sensiblement, moins 1,1%Le taux de réussite du bac général par département est en baisse dans l'Aisne (87,8%), en hausse dans l'Oise (90,6%), en hausse dans la Somme également avec 90% de réussite.Le bac technologique en baisse dans l'académie.L'Aisne est en légère hausse +0,5% (88,3%)La Somme et l'Oise en baisse importante -5,1% dans l'Oise, -3,8 points dans la Somme.Enfin, 6250 candidats se sont présentés au bac professionnel.Le taux de réussite dans l'académie est de 80,8%. La session 2018 connaît une belle augmentation de +1,8% par rapport à l'année 2017.65,1 % de mention en bac général56,1% en bac professionnel51% en bac technologique