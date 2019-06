Baie de Somme : n’approchez pas les bébés phoques !

L’enfer est pavé de bonnes intentions. L’adage prend souvent tout son sens lorsqu’un individu tombe nez-à-nez avec un jeune animal, qui semble parfois un peu perdu, et décide de s’approcher pour l’aider. Un acte qui peut signer la mort de l’animal dont la mère ne viendra plus jamais s’occuper. Voilà pourquoi, alors que l’été approche et que les bébés phoques vont se multiplier sur les plages, plusieurs associations partagent dans un communiqué des conseils sur les gestes de bonne conduite à adopter. Rester loin pour vous et pour eux Ne tentez ni de les nourrir, ni de leur mettre de l'eau dessus. Qu'ils s’agissent de bébés phoques ou de jeunes adultes vous êtes invités à vous éloigner et à "maintenir la plus grande zone de tranquillité possible autour de l'animal (au mieux de 300m)." Si sa mère est partie chercher à manger elle pourra ainsi revenir auprès de lui sans souci.



Un comportement qui peut aussi vous éviter des mésaventures. "Un phoque est un animal sauvage, pouvant griffer et mordre lorsqu'il se sent en danger, et donc pouvant potentiellement transmettre des maladies".

Contacter l’Observatoire Pelagis comme réflexe

Après vous être éloignés, n’hésitez pas à passer un coup de fil à l’Observatoire Pelagis (au 05 46 44 99 10) pour signaler le phoque. Les différentes associations dont Picardie Nature et des acteurs locaux pourront ainsi entamer une phase d’observation permettant de déterminer la détresse ou non de l’animal.