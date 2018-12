Rompre l'isolement au moment de Noël

La soirée a été rendue possible grâce au dévouement de nombreux bénévoles. / © Noémie Marot-Saféris / France 3 Hauts-de-France

Notre reportage à Salouël (Somme)

Le bal de Noël de Salouël, remède à la solitude pour les anciens d'Amiens

Reportage : Noémie Marot-Saféris et Marion Lompageu. Montage : Cédric Delangle - France 3 Hauts-de-France

Pour Viviane, c'est l'heure des dernières retouches. Devant son miroir, cette samarienne se met sur son 31 pour le réveillon du 24 décembre. Veuve depuis six ans, elle avoue que la solitude lui pèse. "J'ai passé la journée toute seule, confie Alors je me suis dis "allez, je vais m'inscrire à Amiens Jaunes, et puis tant pis si je danse pas !" Je ne danse pas, mais au moins je vois du monde, je parle."Apprêtée, Viviane s'en va donc passer la soirée aux côtés d'autres seniors. Pour l'occasion Pierre, l'un des quarante bénévoles de l'association Amiens Jeunes , la retrouve devant son domicile et se transforme en chauffeur privé.Comme Viviane, près de 400 invités se sont retrouvés dans une salle aux couleurs de Noël où va se tenir un repas de fête, accompagné de musique et de surprises. Pour les organisateurs,. "C'est particulièrement important car ils attendent cette soirée toute l'année. On le sent d'ailleurs puisqu'ils arrivent tous en avance, souligne Émilie Dewilde, l'une des bénévoles. Ils rencontrent plein de monde, ils s'amusent, ils oublient leurs soucis de l'année et c'est ce qui est le plus important."Elle profite d'une coupe de champagne pour établir le premier contact avec Jacqueline, Yvette et Irène, venues entre amies. "On voit du monde, on discute, on rencontre des amis... et puis il y a la danse. J'ai toujours aimé danser," confie Jacqueline. Au rythme du tango, de la musette ou du tchatcha, la piste de danse est aussi un moyen de se rapprocher et de faire monter la température.Pour les aînées, la soirée est une réussite. Ponctuée par une petite attention du Père Noël, ce réveillon a de quoi laisser à Viviane et ses nouvelles amies un très beau souvenir.