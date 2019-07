La Banque alimentaire de la Somme à la recherche de bénévoles

Renouveler en permanence les effectifs

Collecter les denrées alimentaires invendues de la moyenne et la grande distribution : c'est le genre de mission à laquelle se frottent les bénévoles de la Banque alimentaire de la Somme , tous les matins entre 8h et 12h. Des bénévoles parfois en effectif insuffisant.C'est pourquoi l'association basée à Longueau lance un appel à participation. Pour aider à transporter les denrées alimentaires, mais aussi les trier, les ranger et préparer les commandes pour les associations partenaires, ainsi que pour s'occuper de la saisie informatique des denrées collectées."Certains partent pour des raisons personnelles, d'autres fatiguent, et il faut en permanence renouveler les effectifs, explique Gilles L'Hermite, responsable des ressources humaines auprès de l'association. Sinon on se retrouve dans des situations de tension."La Banque alimentaire de la Somme, qui a fourni 1,7 millions de kilos de marchandises en 2018 à plus de 10.000 personnes peut compter actuellement sur une petite quarantaine de bénévoles. "Une dizaine de personnes supplémentaire, ce serait super", témoigne Gilles L'Hermite, lui même bénévole au sein de l'association.La Banque alimentaire de la Somme, créée en 1988, distribue les denrées collectées à 67 associations partenaires, parmi lesquelles la Croix rouge, mais aussi les Centres communaux d'action sociale, qui eux-mêmes redistribuent la nourriture aux personnes en difficulté. Le 12 octobre prochain, elle organisera une journée portes ouvertes pour présenter son action au public.